Аэропорт «Гагарин» начнет работу 20 августа
Аэропорт «Гагарин» в Саратове откроется 20 августа.
Как сообщил Instagram volodin.saratov, об этом стало известно по итогам совещания в аэропорту, которое провел председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- Первый рейс – технический – состоится в День воздушного флота России 18 августа. По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту «Центральный», перелетит в аэропорт «Гагарин», – сообщается на странице сторонника Вячеслава Володина.
Обслуживание международных рейсов будет обеспечено одновременно с запуском аэропорта «Гагарин».
ИСТОЧНИК KP.RU