2019-06-28T11:48:20+03:00
Общество

Аэропорт «Гагарин» начнет работу 20 августа

Первый технический рейс совершат в День воздушного флота 18 августа
Екатерина Семенова
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Аэропорт «Гагарин» в Саратове откроется 20 августа.

Как сообщил Instagram volodin.saratov, об этом стало известно по итогам совещания в аэропорту, которое провел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Первый рейс – технический – состоится в День воздушного флота России 18 августа. По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту «Центральный», перелетит в аэропорт «Гагарин», – сообщается на странице сторонника Вячеслава Володина.

Обслуживание международных рейсов будет обеспечено одновременно с запуском аэропорта «Гагарин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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