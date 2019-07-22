Объявлен конкурс на подрядчика по строительству школы в микрорайоне «Звезда»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-22T17:07:31+03:00

Застройщики могут подать заявки до 29 июля

Изменить размер текста: A A

В августе в микрорайоне «Звезда» в Саратове должно начаться строительство школы.

Как сообщает портал «РосТендер», строительство запланировано в течении пяти месяцев, то есть запланировано сдать объект в конце декабря.

В настоящее время МУП «Капитальное строительство» объявило тендер на подрядную организацию. Застройщики могут подать заявки до 29 июля, в этот день будет объявлен победитель.

Школа будет трехэтажной на участке 24 тыс. кв. м. На строительство будет выделено 770 млн рублей.

Вопрос о необходимости строительства школы был озвучен на встрече местных жителей со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Володин проведет совещание по строительству школы в микрорайоне «Звезда»

Татьяна Ерохина выразила обеспокоенность отсутствия конкурсных процедур

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU