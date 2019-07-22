Объявлен конкурс на подрядчика по строительству школы в микрорайоне «Звезда»
В августе в микрорайоне «Звезда» в Саратове должно начаться строительство школы.
Как сообщает портал «РосТендер», строительство запланировано в течении пяти месяцев, то есть запланировано сдать объект в конце декабря.
В настоящее время МУП «Капитальное строительство» объявило тендер на подрядную организацию. Застройщики могут подать заявки до 29 июля, в этот день будет объявлен победитель.
Школа будет трехэтажной на участке 24 тыс. кв. м. На строительство будет выделено 770 млн рублей.
Вопрос о необходимости строительства школы был озвучен на встрече местных жителей со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU