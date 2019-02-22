Володин проведет совещание по строительству школы в микрорайоне Звезда

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-22T13:31:34+03:00

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Руководитель общественной приемной председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Саратове Татьяна Ерохина подтвердила планы строительства школы и детского сада в микрорайоне Звезда, с их вводом в эксплуатацию до конца 2019 года.

Однако, беспокойство вызывает то, что не проводится конкурсных процедур на строительство. Также вызывает опасения исполнение обязательств социальным блоком правительства Саратовской области по срокам ввода школы в микрорайоне Звезда.

- Финансирование предусмотрено в полном объеме — 776 млн 200 тыс. рублей, с вводом в эксплуатацию школы в 2019 году. А именно об этом просили на встрече с Володиным жители: как можно быстрее построить школу. По проекту школа рассчитана на 825 учеников, имеет бассейн. Кроме школы в микрорайоне должен быть построен садик на 160 мест. На это также выделены средства в объеме 123 млн рублей.

В этой связи отсутствие решения об объявлении конкурсных процедур и начала строительства вызывает опасение по срокам реализации проекта.

Напомню, решение о строительстве было принято в ноябре прошлого года. С этого времени прошло более трех месяцев, но пока ничего не сделано.

Вопрос находится на отдельном контроле председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

В ближайшее время Вячеслав Володин планирует провести совещание и встретиться с общественным советом строящейся школы в микрорайоне Звезда, — рассказала Татьяна Ерохина.

ИСТОЧНИК KP.RU