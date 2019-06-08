2019-06-08T09:18:21+03:00
Общество

Школу в микрорайоне «Звезда» должны сдать до 1 января

Вячеслав Володин призвал строителей активнее вести работы в летние месяцы
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин посетил микрорайон "Звезда"Вячеслав Володин посетил микрорайон "Звезда"Фото: Антон Угольков
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в Саратов, где встречается с жителями микрорайона «Звезда».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикер осматривает стройплощадку, где возводятся будущие школа и детский сад.

Глава Саратова Михаил Исаев отчитался о темпах строительства. В настоящее время подготовлен котлован, идет обустройство свайного поля. Мэр поблагодарил Вячеслава Володина за помощь с выделением земельного участка и финансирования столь важного для города объекта.

Вячеслав Володин заявил, что необходимо учесть все ошибки, которые были допущены при возведении школы «Аврора» в Солнечном-2. Главное – интенсивно вести работу в летние месяцы и в сентябре, чтобы не уйти в непогоду. Строительно-монтажные работы следует завершить уже к октябрю, а в конце осени и зимой вести отделку.

Напомним, что темпы строительства «Авроры» вызвали нарекания спикера, которому пришлось лично вмешаться в процесс, чтобы школа была сдана вовремя.

Так как школу планируется ввести в эксплуатацию до 1 января, то важно уже сейчас определить, сколько детей могут пойти в школу со второго полугодия. При этом следует учесть время, необходимое на получение лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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