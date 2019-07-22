Следователи заинтересовались сбежавшими из детсада в Саратове малышами
В Заводском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту халатного отношения сотрудников детского сада к своим обязанностям.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи заинтересовались учреждением после того, как вечером 19 июля двое воспитанников ушли оттуда и уехали на другой конец города. О найденных детях сообщили местные жители.
К счастью, малыши не пострадали и были переданы родителям.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за воспитанников. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, — отметили в СУ СК.
Напомним, мэр города уже поручил уволить заведующую детсадом и воспитательницу.
ИСТОЧНИК KP.RU