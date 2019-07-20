2019-07-20T12:48:41+03:00
Происшествия

Двое детей сбежали из детсада в Заводском районе и пересекли половину Саратова

Малышей обнаружили прохожие
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова двое малышей сбежали из детского садика.

Как сообщил собственные корреспондент «КП-Саратов», 19 июля девочку и мальчика увидели прохожие в 1-м Пугачевском поселке. Они были без родителей, что привлекло внимание граждан.

Оказалось, что шестилетние дети сбежали из детского сада на улице Барнаульская. По словам беглецов, их там обижал один из согруппников. Самостоятельные малыши доехали на маршрутке до бабушкиного дома, но той не оказалось на месте.

Прохожие передали детей спасателям, которые доставили их на базу, накормили и включили мультфильмы. А сами тем временем принялись искать, откуда сбежали дети.

Было установлено, что они посещают детский сад №174 в Заводском районе. За ними уже успела прийти бабушка, которая и подняла тревогу. Детей вернули родителям около 20:30.

По данному факту полиция начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Саратовской трассе задержаны иностранцы с двумя кг героина
По требованию Радаева срок перекрытия Лесозаводской в Энгельсе сокращен до 10 дней
Безработный саратовец украл у женщины украшения на 53 тыс. рублей
Вячеслав Володин рассказал о реализуемых в Саратовской области проектах
Проблемный дом на Артельной планируют достроить в 2019 году
Под Саратовом четверо браконьеров убили лося и косулю
В Энгельсе торжественным парадом отметили встречу выпускников ракетного училища
У жительницы Энгельса украли четыре стола
Дети в лагере под Аткарском отравились принесенной родителями едой
Из администрации Энгельсского района уволились два замглавы
Прокурор Саратова Сергей Ломакин празднует день рождения
На мосту под Пристанным мужчину переехали две фуры
Суббота в Саратовской области пройдет без дождей
В Елшанке покупатель продуктового магазина забил другого до смерти