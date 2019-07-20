Двое детей сбежали из детсада в Заводском районе и пересекли половину Саратова

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-20T12:48:41+03:00

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В Заводском районе Саратова двое малышей сбежали из детского садика.

Как сообщил собственные корреспондент «КП-Саратов», 19 июля девочку и мальчика увидели прохожие в 1-м Пугачевском поселке. Они были без родителей, что привлекло внимание граждан.

Оказалось, что шестилетние дети сбежали из детского сада на улице Барнаульская. По словам беглецов, их там обижал один из согруппников. Самостоятельные малыши доехали на маршрутке до бабушкиного дома, но той не оказалось на месте.

Прохожие передали детей спасателям, которые доставили их на базу, накормили и включили мультфильмы. А сами тем временем принялись искать, откуда сбежали дети.

Было установлено, что они посещают детский сад №174 в Заводском районе. За ними уже успела прийти бабушка, которая и подняла тревогу. Детей вернули родителям около 20:30.

По данному факту полиция начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU