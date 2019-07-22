2019-07-22T11:58:09+03:00
Общество

Глава Саратова потребовал уволить воспитателя и заведующего детсадом, откуда сбежали дети

Замглавы администрации и начальнику отдела образования будут объявлены выговоры
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев потребовал уволить воспитателя и заведующую детсадом №174, откуда сбежали дети.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, Исаев подчеркнул, что к виновным должны быть приняты жесткие и безотлагательные меры.

- Требую, чтобы все виновные были уволены — воспитатель, исполняющая обязанности заведующей и сама заведующая, оставившая вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника. Заместителю главы районной администрации по социальной сфере и начальнику отдела образования администрации Заводского района должны быть объявлены выговоры, — написал Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

Напомним, двое детей шести лет сбежали из детского садика и отправились к бабушке. На улице их заметили прохожие и сообщили в полицию.

- Приводя детей в образовательные учреждения, родители должны быть уверены в том, что их сыновья и дочери находятся в безопасности и под постоянным присмотром. Ситуация, произошедшая в детском саду №174, не поддается никаким объяснениям, — считает Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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