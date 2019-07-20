По требованию Радаева срок перекрытия Лесозаводской в Энгельсе сокращен до 10 дней
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 20 июля, побывал в Энгельсе, где осмотрел строительство подземного перехода на улице Лесозаводская.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он потребовал ускорить темп работ.
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Валерий Радаев поручил завершить строительство за 10 дней, а не за две недели, как планировалось ранее.
Напомним, в связи со строительством перехода у школы «Нового века» улица Лесозаводская перекрыта. Это создает серьезные пробки для автомобилистов и общественного транспорта.
Представитель подрядной организации согласился с требованием Валерия Радаева. Также он отметил, что полностью переход будет готов к сентябрю.
Кроме того, жители домов на Шуровой Горе попросили пропускать их автомобили через закрытый участок. Главе Энгельсского района Дмитрию Тепину было дано соответствующее поручение.
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ИСТОЧНИК KP.RU