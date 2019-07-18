2019-07-18T21:24:02+03:00
Общество

Работы на Лесозаводской в Энгельсе будут идти круглосуточно

Дмитрий Тепин в сети Instagram пообещал ежедневно контролировать строителей
Екатерина Семенова
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Дмитрий Тепин. Фото из InstagramДмитрий Тепин. Фото из Instagram
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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин завел страницу в соцсети Instagram.

В настоящее время он активно освещает одно из главных событий в Энгельсеперекрытие улицы Лесозаводская в связи со строительством подземного перехода у школы «Нового века».

- Вести работы 24 часа в сутки. Такую задачу поставил перед строителями подземного перехода в районе школы «Нового века». Контролировать буду ежедневно. В пятницу утром необходимо завершить земляные работы, затем подрядчик должен приступит к укладке основания и приему бетона. Работы должны идти без остановки, – написал Дмитрий Тепин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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