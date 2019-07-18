Работы на Лесозаводской в Энгельсе будут идти круглосуточно
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин завел страницу в соцсети Instagram.
В настоящее время он активно освещает одно из главных событий в Энгельсе – перекрытие улицы Лесозаводская в связи со строительством подземного перехода у школы «Нового века».
- Вести работы 24 часа в сутки. Такую задачу поставил перед строителями подземного перехода в районе школы «Нового века». Контролировать буду ежедневно. В пятницу утром необходимо завершить земляные работы, затем подрядчик должен приступит к укладке основания и приему бетона. Работы должны идти без остановки, – написал Дмитрий Тепин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Энгельсская администрация извинилась за утреннюю пробку
Автомобилистов послали на мост в Пристанном
ИСТОЧНИК KP.RU