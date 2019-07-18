Саратовские росгвардейцы получили почетные грамоты за спасение людей

СЕГОДНЯ 21:16 2019-07-18T21:16:46+03:00

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В Саратове наградили двух сотрудников Росгвардии за спасение людей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о капитане Димитре Козловиче и старшем лейтенанте Виталии Кочеткове.

Димитр Козлович во время отдыха на пляже спас утопающую женщину. Виталий Кочетков по пути на работу заметил горящий автобус и кинулся спасать пассажиров. Оба они получили почетные грамоты.

- Нет ничего дороже спасенной жизни. Мы гордимся тем, что в наших рядах служат офицеры, которые точно знают: чужой беды не бывает. Подтверждение тому – проявленные вами профессионализм и самоотверженность. Такие поступки, несомненно, заслуживают большого уважения и общественного признания. Так держать! – заявил заместитель начальника территориального управления Росгвардии подполковник Анатолий Валгуцков во время награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU