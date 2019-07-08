Набережную Космонавтов в Саратове оккупировали бродячие собаки
На набережной Космонавтов в Саратове стая бродячих собак оккупировала территорию.
- Отпугивают родителей с детьми, велосипедистов и жителей с собаками. Не опасно ли такое соседство? — написал Андрей Овод в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
На фотографиях, которые он прикрепил, видно почти десять собак, расположившихся возле клумбы на набережной.
В комментариях горожане прикрепили также фото двора на улице Плякина в Заводском районе, где тоже бродит стая.
Собаки во дворе на улице Плякина. Фото из соцсетей
Напомним, это не первый случай, когда по набережной Саратова бегают собаки. В 2017 году они облюбовали там детскую площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU