2019-07-08T12:47:49+03:00
Общество

Набережную Космонавтов в Саратове оккупировали бродячие собаки

Горожанин говорит, что животные отпугивают людей
Ольга Симонова
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Стая собак на набережной Космонавтов. Фото из соцсетейСтая собак на набережной Космонавтов. Фото из соцсетей
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На набережной Космонавтов в Саратове стая бродячих собак оккупировала территорию.

- Отпугивают родителей с детьми, велосипедистов и жителей с собаками. Не опасно ли такое соседство? — написал Андрей Овод в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях, которые он прикрепил, видно почти десять собак, расположившихся возле клумбы на набережной.

В комментариях горожане прикрепили также фото двора на улице Плякина в Заводском районе, где тоже бродит стая.

Собаки во дворе на улице Плякина. Фото из соцсетей

Собаки во дворе на улице Плякина. Фото из соцсетей

Напомним, это не первый случай, когда по набережной Саратова бегают собаки. В 2017 году они облюбовали там детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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