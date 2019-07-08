Набережную Космонавтов в Саратове оккупировали бродячие собаки

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-08T12:47:49+03:00

Стая собак на набережной Космонавтов. Фото из соцсетей

Горожанин говорит, что животные отпугивают людей

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На набережной Космонавтов в Саратове стая бродячих собак оккупировала территорию.

- Отпугивают родителей с детьми, велосипедистов и жителей с собаками. Не опасно ли такое соседство? — написал Андрей Овод в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях, которые он прикрепил, видно почти десять собак, расположившихся возле клумбы на набережной.

В комментариях горожане прикрепили также фото двора на улице Плякина в Заводском районе, где тоже бродит стая.

Собаки во дворе на улице Плякина. Фото из соцсетей

Напомним, это не первый случай, когда по набережной Саратова бегают собаки. В 2017 году они облюбовали там детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU