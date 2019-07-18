2019-07-18T15:46:56+03:00
Общество

Энгельсская администрация извинилась за утреннюю пробку

Автомобилистов послали на мост в Пристанном
Екатерина Семенова
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Фото администрации Энгельсского районаФото администрации Энгельсского района
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Администрация Энгельсского района Саратовской области извинилась перед автомобилистами за утреннюю пробку.

- Сегодня утром в час пик заранее разработанные объездные маршруты не справились с потоком автомобильного транспорта, пришлось вносить коррективы в организацию движения. Приносим извинения участникам дорожного движения за причиненные неудобства и призываем жителей отнестись с пониманием к нашей просьбе. Мы восстановим движение по Лесозаводской в кратчайшие сроки, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

Фото администрации Энгельсского района

Фото администрации Энгельсского района

Водителей просят ездить через мост в селе Пристанное.

Напомним, перекрытие улицы Лесозаводская необходимо для строительства подземного перехода в районе «Школы нового века». Начало работ было анонсировано на 17 июля, однако из-за сильного ливня его перенесли на день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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