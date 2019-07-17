2019-07-17T21:39:47+03:00
Общество

В Саратове продолжается обсуждение строительства завода в Горном

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области может быть построен завод по переработке отходов 1 и 2-го классов опасности. Тема вызвала широкое общественное обсуждение – звучат доводы как «За», так и «Против».

Тема, однако, не уникальна. Так, например, в Удмуртии также обсуждают возможность перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия. 18 июля в администрации Камбарского района состоялся брифинг с участием первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максима Королькова.

Он, в частности, конкретно рассказал, что же такое отходы 1 и 2-го классов опасности.

- Это электротехническое оборудование с различными жидкостями, которое уже не подлежит дальнейшей эксплуатации. Это отходы химических и металлургических предприятий (промывные воды, некондиционная продукция, растворы). По-хорошему, предприятия сами должны перерабатывать их. Но им экономически нецелесообразно этим заниматься. Сегодня им разрешается передавать отходы лицензированным организациям, которые чаще всего не обезвреживают их, а просто размещают. И зачастую, на неподготовленных для этого площадках, – заметил он.

При этом представители органов власти отмечают, что проблема с опасными отходами существует в России давно. Однако технологий для этого толком нет, поэтому во многих объектах ведется варварское складирование: в лесах, полях, на бытовых свалках, старых хранилищах.

По мнению председателя Союза экологов Республики Башкортостан Александра Веселова, который так же принял участие в брифинге, «это результат нашей преступной экологической бездеятельности».

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркивал, что завод в Горном будут строить только после обсуждения с общественностью, и решающими в этом вопросе станут мнения жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мария Липчанская: Основной закон – это «живая» Конституция
Вячеслав Володин пригласил жителей Саратовской области поддержать проекты ее развития
Ветер и гроза в Саратове поломали много деревьев
Панков направит запросы по качеству воды в Вольске в Роспотребнадзор
На проспекте Строителей перевернулся автомобиль
В Хвалынске трое иностранцев и жителей Сызрани организовали подпольный алкоцех
В Саратове отметят 191-ю годовщину со дня рождения Чернышевского
В Саратовской области намолочено 516 тыс. тонн озимых зерновых культур
Саратовцам рассказали, как защититься от клещей
Энгельсский спортсмен стал серебряным призером всероссийских соревнований по плаванию
В Саратове пройдет фестиваль ремесел
У жителя Заводского района угнали автомобиль
Жительница Саратова ответит за фиктивную прописку двух иностранцев
МЧС опубликовало штормовое предупреждение
Саратовец отдал мошенникам 400 тыс. рублей ради возвращения суммы в 24 раза меньше