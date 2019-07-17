В Саратове продолжается обсуждение строительства завода в Горном

СЕГОДНЯ 21:39 2019-07-17T21:39:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области может быть построен завод по переработке отходов 1 и 2-го классов опасности. Тема вызвала широкое общественное обсуждение – звучат доводы как «За», так и «Против».

Тема, однако, не уникальна. Так, например, в Удмуртии также обсуждают возможность перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия. 18 июля в администрации Камбарского района состоялся брифинг с участием первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максима Королькова.

Он, в частности, конкретно рассказал, что же такое отходы 1 и 2-го классов опасности.

- Это электротехническое оборудование с различными жидкостями, которое уже не подлежит дальнейшей эксплуатации. Это отходы химических и металлургических предприятий (промывные воды, некондиционная продукция, растворы). По-хорошему, предприятия сами должны перерабатывать их. Но им экономически нецелесообразно этим заниматься. Сегодня им разрешается передавать отходы лицензированным организациям, которые чаще всего не обезвреживают их, а просто размещают. И зачастую, на неподготовленных для этого площадках, – заметил он.

При этом представители органов власти отмечают, что проблема с опасными отходами существует в России давно. Однако технологий для этого толком нет, поэтому во многих объектах ведется варварское складирование: в лесах, полях, на бытовых свалках, старых хранилищах.

По мнению председателя Союза экологов Республики Башкортостан Александра Веселова, который так же принял участие в брифинге, «это результат нашей преступной экологической бездеятельности».

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркивал, что завод в Горном будут строить только после обсуждения с общественностью, и решающими в этом вопросе станут мнения жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU