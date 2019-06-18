2019-06-18T15:54:21+03:00
Общество

В Саратове обсуждают строительство завода в Горном

Общественности обещают предоставлять всю информацию
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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Сегодня, 18 июня, в областной научной библиотеке проходит «Обсуждение проекта по переработке отходов в поселке Горный Саратовской области».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на встрече присутствуют представители правительства, областной думы, прокуратуры, общественности, ветеранов.

Обсуждение вызвало широкий резонанс у жителей, людей интересует, в частности, вопрос экологической безопасности. Первый замгендиректора «РосРАО» Максим Корольков подчеркнул, что будут проведены все необходимые экспертизы, чтобы работа велась исключительно в рамках законодательства.

Он отметил, что в Горном ранее захоранивали химоружие, а сегодня планируется заниматься переработкой отходов 1 и 2 классов опасности, причем все работы будут вестись с соблюдением всех требований безопасности.

- За все время существования не зафиксировали ни одного случая заражения, — отметил он.

Было предложено создать экспертную группу на базе Общественной палаты области, чтобы донести до людей достоверную информацию о принципах деятельности предприятия.

Кроме того, будет создано около 700 дополнительных рабочих мест и средняя зарплата на заводе составит порядка 50-55 тыс. рублей.

- Мы максимально открыты, — подчеркнул Максим Корольков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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