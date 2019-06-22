2019-06-22T12:25:50+03:00
Общество

Валерий Радаев сделал заявление о заводе в Горном

Он подчеркнул, что главное слово останется за жителями
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с обращением по поводу строительства завода в Горном.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, по мнению Радаева, эту тематику используют для самопиара ряд депутатов облдумы.

Губернатор уверен, что главным в ситуации должно быть мнение жителей.

- Нужно отстаивать их интересы делами, а не лозунгами. Я всегда придерживаюсь этого принципа, – заявил Радаев.

Он особо подчеркнул, что решающими станут мнения жителей поселка Горный и всей области. В то же время, выводы специалистов, экологов и общественников должны быть обязательно учтены.

- Это все будем делать – публично и открыто. Важно всесторонне разобраться, а не нагнетать ситуацию, занимаясь политическими играми, – подчеркнул губернатор.

К обсуждению подключилась Общественная палата области, где высказывают мнения все желающие: представителей общественности, эксперты, экологи.

- Еще раз подчеркну – именно решение жителей будет определяющим в этом вопросе. Мы не допустим принятия решений, которые могут принести вред нашему населению, – заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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