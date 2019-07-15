Отказ тормозов: Названа предварительная причина ЧП с самолетом в Саратове
Следователи ведут проверку
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Причиной ЧП в аэропорту Саратова мог стать отказ тормозов.
Как сообщает ТАСС, такую предварительную причину назвали в правоохранительных органах.
Напомним, самолет Як-42 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в Саратове. Судно прибыло из Сургута, на борту находилось 118 человек, из которых восемь — члены экипажа. После этого «Саратовские авиалинии» временно прекратили работу, рейсы были задержаны.
По данному инциденту Южное СУ СКР на транспорте начало проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU