2019-07-14T18:41:47+03:00
Общество

В Саратове при экстренной посадке за пределы полосы выкатился самолет из Сургута

На борту было 118 человек
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 июля, в 17:45, самолет Як-42Д направления СаратовСургут рейса № ПП-9722 во время аварийного приземления выкатился за пределы посадочной полосы.

По предварительным данным, причиной этого стал отказ гидросистемы.

В это время на борту самолета находилось ровно 110 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас их эвакуировали с посадочной полосы на автобусах к зданию аэропорта.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают оперативные и пожарные службы аэропорта.

В Саратове самолёт Як-42 совершил аварийную посадку и выкатился за полосу.

На сайте аэропорта нет обозначения компании, совершавшей этот рейс, но аналогичные полеты совершает из Саратова в Сургут авиакомпания ЗАО «ЮТэйр».

На онлайн-табло "Саратовских аваилиний" название перевозчика рейса из Сургута не указано

На онлайн-табло "Саратовских аваилиний" название перевозчика рейса из Сургута не указано

Отметим, компания «Саратовские авиалинии» лишилась сертификата эксплуатанта год назад и не стала его продливать. Сегодня она занимается только обслуживание аэропорта «Саратов Центральный».

В аэропорту Сургута, откуда прилетел транспорт, сегодня тоже было неспокойно. Его оцепили из-за подозрительной сумки, которую нашли рядом со зданием. На место прибыли силовики и кинологи с собаками. Во время проверки самого аксессуара всем запретили заезжать на территорию стоянки, ведь в сумке могла быть взрывчатка.

Напомним, что это не единственное за последнее время ЧП в аэропорту Саратова.

В начале апреля в аэропорту Саратова экстренно сел задымившийся самолет авиакомпания ЗАО «ЮТэйр» - совершавший рейс по маршруту Саратов — Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.

Ночью 13 июня автомобиль с подъемной платформой влетел в борт самолета Embraer авиакомпании S7 Airlines. В этот момент разгружали багаж рейса №213 Домодедово — Саратов, людей внутри не было, поэтому пострадала только обшивка судна.

Однако, авиакомпании пришлось отложить следующий рейс, из областного центра в Москву. Всех кто должен был лететь, распределили по другим рейсам.

UPD

По данным Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ на борту воздушного судна находилось 110 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто не пострадал. Следователи выехали на место происшествия, проводится доследственная проверка по факту выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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