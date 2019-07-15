Возобновлены полеты из саратовского аэропорта после ЧП с выкатившимся самолетом

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-15T12:12:16+03:00

Несколько рейсов после инцидента были задержаны

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После ЧП в саратовском аэропорту вновь возобновились полеты.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», вечером 14 июля самолет, следовавший из Сургута, при экстренной посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Несколько рейсов после этого были задержаны, но сейчас, по данным онлайн-табло на сайте «Саратовских авиалиний», работа аэропорта возобновилась.

ИСТОЧНИК KP.RU