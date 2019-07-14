Из саратовского аэропорта после ЧП отменены вылеты

СЕГОДНЯ 21:01 2019-07-14T21:04:31+03:00

Сегодня вечером самолет из Сургута выкатился за пределы посадочной полосы

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Сегодня, 14 июля, в 17:40 в аэропорт Саратова экстренно приземлился самолет из Сургута.

По предварительным данным, причина посадки — отказ гидросистемы.

В это время на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Причины ЧП устанавливают следователи, проводится проверка.

Однако, теперь всем, кто собирался покинуть город сегодня, придется подождать. Один из рейсов, в Москву отменен. Еще три рейса задержаны.

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Теперь вылететь из аэропорта Саратова в столицу можно только завтра утром, в 05:10.

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На борту было 118 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU