2019-07-14T19:58:36+03:00
Происшествия

Следователи выяснят, почему самолет из Сургута выкатился за посадочную полосу в Саратове

Проводится проверка
Дарья Вострикова
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Следователи проводят проверку по факту выката самолета рейса СургутСаратов за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту областного центра.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, посадка самолета прошла сегодня, 14 июля, в 17:40.

На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Следователи выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

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На борту было 118 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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