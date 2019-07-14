Следователи выяснят, почему самолет из Сургута выкатился за посадочную полосу в Саратове

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-14T19:58:36+03:00

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Следователи проводят проверку по факту выката самолета рейса Сургут — Саратов за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту областного центра.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, посадка самолета прошла сегодня, 14 июля, в 17:40.

На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Следователи выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

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ИСТОЧНИК KP.RU