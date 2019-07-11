В Саратове не уживаются дорожники и энергетики

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-11T16:33:13+03:00

Одни перекрывают дороги, чтобы их ремонтировать, другие — чтобы вскрывать

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Депутат Олег Комаров в мэрии Саратова на совещании 10 июля на тему дорог поинтересовался у начальника управления муниципального контроля мэрии Андрея Марусова о причине необычных работ на Лунной улице.

- Это мой округ, Лунная 41, 43 заасфальтировали, на второй день приехали и начали копать. Я направил письма администрации Ленинского района, ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» — почему не могли сесть за стол обсудить вопросы до асфальтирования? Для чего надо делать раскопки на новом асфальте?

Мэр города Михаил Исаев ответил, что это не вопрос докладчика и принялся отвечать сам.

- Вы знаете состояние подземных коммуникаций. Оно какое?

- Не идеальное.

- Изношенность порядка 80%. Мы, как город, участвуем в программе БКД. Компания «Т-Плюс» в начале года порядка 400 млн рублей вложили и ООО «КВС» — в этом году проводит большое финансирование, мы этих работ не видим заранее. Это не наши подразделения.

Мы выстраиваем партнерские отношения, наш ремонт не совпадает с их работами, хотя несколько улиц мы попытались синхронизировать, — ответил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU