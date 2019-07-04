На улице Блинова раскопали только что отремонтированную дорогу
Жители Саратова возмутились раскопками на улице Блинова.
Очевидцы поделились с «КП-Саратов» своим негодованием по поводу того, что вскрышные работы ведутся на только что отремонтированной дороге.
- На Блинова сначала раскатали асфальт как блин, видимо, не понравилось. Как говорится, первый блин комом, — сыронизировал пользователь соцсетей Руслан Осипов.
При этом пользователей группы «Саратов онлайн» удивляет толщина свежего асфальта. По их мнению, он слишком тонкий и уложен без специальных «подушек» для прочности и долговечности.
Раскопки ведутся и по Рижской.
Раскопки на Рижской.
При этом, действительно, буквально на днях улицу Блинова закатали в асфальт.
Улицу Блинова только что отремонтировалиФото: Екатерина Семенова
Кстати, мэр Саратова Михаил Исаев сегодня вновь отправляется в рейд для проверки качества ремонта дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU