На улице Блинова раскопали только что отремонтированную дорогу

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-04T08:59:39+03:00

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Жители Саратова возмутились раскопками на улице Блинова.

Очевидцы поделились с «КП-Саратов» своим негодованием по поводу того, что вскрышные работы ведутся на только что отремонтированной дороге.

- На Блинова сначала раскатали асфальт как блин, видимо, не понравилось. Как говорится, первый блин комом, — сыронизировал пользователь соцсетей Руслан Осипов.

При этом пользователей группы «Саратов онлайн» удивляет толщина свежего асфальта. По их мнению, он слишком тонкий и уложен без специальных «подушек» для прочности и долговечности.

Раскопки ведутся и по Рижской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/718323" frameborder="0"></iframe> Раскопки на Рижской.

При этом, действительно, буквально на днях улицу Блинова закатали в асфальт.

Улицу Блинова только что отремонтировалиФото: Екатерина Семенова

Кстати, мэр Саратова Михаил Исаев сегодня вновь отправляется в рейд для проверки качества ремонта дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU