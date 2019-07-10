Мэру Саратова пришлось выступить вместо подчиненного

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-10T09:59:17+03:00

Зампред комитета Кузнецов не пришел на совещание по ремонту дорог

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Сегодня, 10 июля, в мэрии прошло совещание, на котором обсудили ремонт дорог.

В нем принял участие мэр, городские депутаты, руководители структурных подразделений администрации.

Слово для основного доклада по проекту «Безопасные и качественные дороги» дали заместителю председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Сергею Кузнецову, которого в зале не оказалось.

- Объяснительную — на стол, — потребовал глава города Михаил Исаев и позвал к трибуне содокладчика — начальника управления муниципального контроля администрации Андрей Марусов. Тот отчитался о ремонте саратовских дорог.

Управление провело две проверки — как ликвидировал свои раскопки «Ростелеком» — до 19 июля и ООО «КВС» — до 12 июля. Ежедневно сотрудники управления проводят рейд по смотровым колодцам, состоянию города после земляных работ, провалам асфальта. В адрес управления поступило 187 обращений, 118 из них — от структурных подразделений администрации. Одной из действующих проблем остается отсутствие ответственности за то, что нет ограждений при проведении земляных работ.

После Марусова мэр Исаев зачитал доклад Сергея Кузнецова.

По программе «Безопасные и качественные дороги» исполнено почти 55% объемов работ. Из 96 участков дорог сделано 39 общей площадью 332,6 тыс. кв. м. Перед подрядчиками стоит задача — к 1 сентября закончить программу, хотя в муниципальном контракте сказано, что можно это делать и до 1 октября.

- Мы находимся на экваторе, у нас полтора месяца, чтоб закончить работу, — сказал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU