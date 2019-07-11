Мужчина приехал в Саратов из Москвы на такси и потребовал от девушки оплатить поездку
В Саратове возбуждено уголовное дело на мужчину, устроившего поножовщину в такси.
Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, бойцы задержали злоумышленника на пересечении улиц Чапаева и Ульяновская 22 июня.
Ранее «Комсомолка» писала, что в центре Саратова неизвестный мужчина устроил дебош в салоне такси и ножом ранил спутницу. После задержания выяснилось, что это 24-летний житель Ленинского района, который находился в розыске по подозрению в кражах.
Оказалось, что гражданин приехал на такси из Москвы. В Саратове он встретился с бывшей возлюбленной и потребовал оплатить стоимость междугородней поездки. 22-летняя девушка отказалась, что разозлило мужчину. Он нанес ей множественные ножевые ранения. При этом после нападения злоумышленник попытался выдать себя за родственника потерпевшей, чтобы скрыться от стражей порядка в машине «скорой помощи». Но его выдали пятна крови на одежде.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU