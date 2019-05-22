В «Яндекс.Такси» произошла поножовщина между пассажирами
Очевидец заявил, что муж порезал жену
Фото соцсетей
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В центре Саратова заметили окровавленное «Яндекс.Такси».
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, в салоне автомобиля на улице Ульяновская якобы произошла поножовщина.
- Муж порезал жену, — написал в группе «Саратов онлайн» Даниил Худов. Он отметил, что супружеская пара приехала в Саратов из Москвы.
В ГУ МВД пока не смогли прокомментировать ситуацию.
Фото соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU