Поножовщина в саратовском такси. Подробности

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-22T15:40:57+03:00

Парень порезал девушку во время ссоры

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Стали известны подробности поножовщины в автомобиле «Яндекс.Такси» в Саратове.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», на улице Ульяновская в салоне автомобиля мужчина порезал женщину.

- В такси возник конфликт парня и девушки. Во время ссоры молодой человек нанес своей спутнице ножевое ранение, — рассказали «КП-Саратов» в УМВД города.

По информации нашего издания, пострадавшую госпитализировали в 1-ю Советскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU