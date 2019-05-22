Поножовщина в саратовском такси. Подробности
Парень порезал девушку во время ссоры
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Стали известны подробности поножовщины в автомобиле «Яндекс.Такси» в Саратове.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», на улице Ульяновская в салоне автомобиля мужчина порезал женщину.
- В такси возник конфликт парня и девушки. Во время ссоры молодой человек нанес своей спутнице ножевое ранение, — рассказали «КП-Саратов» в УМВД города.
По информации нашего издания, пострадавшую госпитализировали в 1-ю Советскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU