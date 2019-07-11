В аэропорту «Гагарин» под Саратовом засыхают высаженные недавно деревья

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-11T14:04:55+03:00

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В аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой Саратовского района засыхают деревья.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, саженцы, которые появились совсем недавно, уже начали гибнуть.

Горожане предполагают, что причиной могло стать отсутствие достаточного полива.

В пресс-службе холдинга «Аэропорты Регионов» сообщили, что за саженцами следят. и те, которые не приживутся, в дальнейшем заменят.

Напомним, сейчас на объекте ведутся завершающие работы. Анонсировано, что первые полеты начнутся уже 20 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU