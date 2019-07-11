Губернатор Валерий Радаев пробежит по взлетной полосе нового аэропорта «Гагарин»
Глава региона зарегистрировался для участия в массовом забеге 3 августа по взлетной полосе нового саратовского аэропорта «Гагарин».
- Планирую принять участие в забеге на 1,5 км по взлетно-посадочной полосе нового аэропорта «Гагарин». Приглашаю всех! — написал Радаев в своем Instagram.
Электронное свидетельство о регистрации для участия в забеге Радаев опубликовал в своем инстаграм
Губернатор выбрал для себя самую короткую из трех дистанций — 1,5 км.
Всего для участников забега на выбор предлагаются три трассы: средняя беговая дистанция 1,5 км, длинная — 10 км и «фирменная» — 3 км, равная длине взлетно-посадочной полосы в новом саратовском аэропорту.
Забег GAGARIN RUNWAY приурочен к открытию нового аэропорта, которое состоится 20 августа 2019 года.
Напомним, обязательным условием для участия в GAGARIN RUNWAY является соблюдение пропускного режима, поэтому при регистрации на сайте RussiaRunning необходимо вводить персональные данные: ФИО и дату рождения. Пробежать по взлетке не смогут иностранцы, а также россияне моложе 18 лет. Для дистанций 3 км и 10 км нужно обязательно иметь справку о состоянии здоровья. Болельщики допускаются в зону проведения мероприятия при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
ИСТОЧНИК KP.RU