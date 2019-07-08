В Саратовской области иностранец утонул во время катания на гидроцикле
Вечером в воскресенье, 7 июля, утонул иностранец.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла около 20:00 на реке Большой Иргиз в селе Журавлиха Ивантеевского района.
По предварительной информации, 33-летний гражданин Таджикистана катался на гидроцикле с приятелем. Они перевернулись, и выплыть на берег сумел только один человек. Тело второго сейчас ищут.
С 1 июня это уже как минимум 24-й утопленник на водоемах Саратовской области. С начала года утонули 30 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU