2019-07-08T09:34:18+03:00
Происшествия

В Саратовской области иностранец утонул во время катания на гидроцикле

Идет поиск тела
Екатерина Семенова
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Вечером в воскресенье, 7 июля, утонул иностранец.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла около 20:00 на реке Большой Иргиз в селе Журавлиха Ивантеевского района.

По предварительной информации, 33-летний гражданин Таджикистана катался на гидроцикле с приятелем. Они перевернулись, и выплыть на берег сумел только один человек. Тело второго сейчас ищут.

С 1 июня это уже как минимум 24-й утопленник на водоемах Саратовской области. С начала года утонули 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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