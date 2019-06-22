В Волге под Саратовом утонул иностранец
24-летний гражданин Узбекистана купался на несанкционированном пляже [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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Под Саратовом в Волге утонул иностранец.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия случилась на несанкционированном пляже под мостом через Волгу.
Сигнал спасателям поступил от компании отдыхающих, которые рассказали, что один из них, 24-летний гражданин Узбекистана, ушел купаться, но не вернулся.
Водолазы обнаружили труп в Волге и доставили его на берег, где передали следователям.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU