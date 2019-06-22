2019-06-22T20:03:09+03:00
Происшествия

В Волге под Саратовом утонул иностранец

24-летний гражданин Узбекистана купался на несанкционированном пляже [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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Под Саратовом в Волге утонул иностранец.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия случилась на несанкционированном пляже под мостом через Волгу.

Сигнал спасателям поступил от компании отдыхающих, которые рассказали, что один из них, 24-летний гражданин Узбекистана, ушел купаться, но не вернулся.

Водолазы обнаружили труп в Волге и доставили его на берег, где передали следователям.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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