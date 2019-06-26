На пляже в Саратове утонула гражданка Зимбабве

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-26T12:15:26+03:00

В полицию о пропаже заявил ее иностранный друг

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На пляже у Саратова утонула иностранка.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, трагедия произошла на пляже «Городские пески». Там гражданка Республики Зимбабве отдыхала с другом, также иностранцем.

В какой-то момент девушка пропала из виду. Ее знакомый, не умеющий разговаривать по-русски, заявил о пропаже в полицию в час ночи.

Водолазы облспаса прибыли на место и на расстоянии 5 метров от берега и на глубине 3 метров нашли тело.

По предварительным подсчетам, это уже 21-й утонувший человек за текущий купальный сезон в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU