2019-06-29T13:02:03+03:00
Общество

На вечерний праздник выпускников в Саратове школьники из Перелюба выехали в 10 утра

Утром отправились в сторону Саратова выпускники из Ал-Гая, Озинок, Ивантеевки и они все еще в пути
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Сегодня, 29 июня, в Саратове состоится ежегодный областной праздник выпускников «Роза ветров». Он стартует в 22.00 но чтобы прибыть без опоздания школьникам из отдаленных районов области пришлось выезжать еще утром.

В 10 утра, как сообщили «КП-Саратов» в региональном минобразе, выехал 51 выпускник из самого удаленного от областного центра – Перелюбского района. Чуть позже двинулись автобусы из Александрово-Гайского, Озинского и Ивантеевского районов. Все делегации сопровождают медицинские работники и сотрудники полиции, школьникам обеспечено питание.

Перед выпускниками выступят известные исполнители: победитель шоу «Песни на ТНТ» TERNOVOY (Terry, BLACK STAR), Te100steron, Джоззи и шоу-группа «Davlad Presents Club Show».

Мероприятие начнется в 22.00 и завершится в час ночи. Ранее министр образования Седова аносировала начало в 21.00, но время сдвинули, из-за жаркой погоды.

Школьникам из отдаленных районов придется до утра смотреть кино в шести оборудованных для этого пунктах, чтобы с рассветом поехать по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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