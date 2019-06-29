В Саратове завершаются приготовления к празднику выпускников «Роза ветров»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-29T13:04:55+03:00

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В Саратове на Театральной площади практически завершены подготовительные работы к празднику выпускников «Роза ветров - 2019».

Смонтирована большая сцена и экраны, чтобы для всех пришедших на площадь происходящее на ней было видно максимально подробно. Ожидается, что к 22.00 на площади соберуься до 10 тысяч школьников – выпускников этого года.

Как заявила ранее в пресс-центре «КП-Саратов» министр образования Ирина Седова, никого из школьников насильно на площадь не тянут – все сугубо добровольно, по желанию.

Пройти за ограждения на площадь сегодня можно только по специальному браслету, которые выдают выпускникам и журналистам. Близлежащие улицы закрыты для проезда и парковки транспорта.

Фестиваль на площади продлится до часу ночи. Время празднования специально сдвинули в позднюю сторону, чтобы избежать жаркой погоды. В результате, может получиться обратная ситуация – к полуночи температура по прогнозу метеорологов может опуститься до +19.

Для детей из отдаленных районов, которых привезут автобусами, организована раздача сухпайков и шесть точек для просмотра фильмов, где они будут сидеть до рассвета.

Немного раньше начнут отмечать учителя выпускных классов. Для них в ТЮЗе в 20:00 пройдет награждение премией «Признание» и концерт певицы Варвары и группа оперных певцов ViVA.

ИСТОЧНИК KP.RU