2019-06-27T08:06:05+03:00
Общество

Центр Саратова перекроют на два дня ради «Розы ветров»

Также нельзя будет заехать на Привокзальную площадь
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовцам напомнили о перекрытии улиц в выходные, 29-30 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения на движение и стоянку машин вводятся с полуночи 29 июня до шести утра 30 июня.

Участки дорог, которые попадают под перекрытие:

- Театральная площадь от Радищева до Горького,

- Киселева от Рахова до Горького,

- Чапаева от Большой Казачьей до Московской,

- Большая Казачья от Горького до Чапаева,

- Вольская от Большой Казачьей до Московской.

Кроме того, запретят движение на улицах: Московская, Горького, Радищева, Киселева, Первомайская, Чапаева.

С 17 до 19 часов 29 июня запрещено будет заезжать и парковаться на Привокзальной площади от Московской до Большой Казачьей.

Исключение сделано для спецтранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы взыскали с саратовца долг в полмиллиона за электричество
В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров
В Саратове рецидивист украл остановку
На стене в центре Саратова создают масштабное граффити с Янковским
На 50 лет Октября забил коммунальный фонтан
В Калининске водитель УАЗика не поставил его на ручник и попал под колеса
В Энгельсе убийца продлил себе срок, оболгав работника колонии
Под Саратовом рецидивист украл у бывшей возлюбленной золото и сдал в комиссионку
Отключена вода в Ленинском районе Саратова
Мэр Саратова проинспектировал ремонт городских дорог
В Энгельсе упавшее дерево придавило парня и девушку
Животных из зоомагазина на рынке в Энгельсе могли спасти — очевидцы
В Саратове парень обманом забрал у младшеклассника велосипед
В Саратове два месяца ищут пропавшего мужчину с рыжей бородой
Покровчанин избил пенсионерку из Саратова и забрал золотые серьги
Продавцов рынка «Феникс» в Энгельсе не пускают внутрь
Сегодня в Саратове будут ремонтировать шесть дорог
В банке Саратова у мужчины украли борсетку
В Саратове следователи проверяют гибель двух человек в канализации
В Саратове через Мирный переулок перестали ходить четыре трамвайных маршрута
Глава Калининского района отправлен под арест
Пожарные в Энгельсе тушили пылающий рынок три часа
Саратов ожидает облачный четверг
В день «Памяти и скорби» в селе Усть-Курдюм прошел «Вечер песен о войне»