Центр Саратова перекроют на два дня ради «Розы ветров»

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-27T08:06:05+03:00

Также нельзя будет заехать на Привокзальную площадь

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Саратовцам напомнили о перекрытии улиц в выходные, 29-30 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения на движение и стоянку машин вводятся с полуночи 29 июня до шести утра 30 июня.

Участки дорог, которые попадают под перекрытие:

- Театральная площадь от Радищева до Горького,

- Киселева от Рахова до Горького,

- Чапаева от Большой Казачьей до Московской,

- Большая Казачья от Горького до Чапаева,

- Вольская от Большой Казачьей до Московской.

Кроме того, запретят движение на улицах: Московская, Горького, Радищева, Киселева, Первомайская, Чапаева.

С 17 до 19 часов 29 июня запрещено будет заезжать и парковаться на Привокзальной площади от Московской до Большой Казачьей.

Исключение сделано для спецтранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU