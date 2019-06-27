Центр Саратова перекроют на два дня ради «Розы ветров»
Саратовцам напомнили о перекрытии улиц в выходные, 29-30 июня.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения на движение и стоянку машин вводятся с полуночи 29 июня до шести утра 30 июня.
Участки дорог, которые попадают под перекрытие:
- Театральная площадь от Радищева до Горького,
- Киселева от Рахова до Горького,
- Чапаева от Большой Казачьей до Московской,
- Большая Казачья от Горького до Чапаева,
- Вольская от Большой Казачьей до Московской.
Кроме того, запретят движение на улицах: Московская, Горького, Радищева, Киселева, Первомайская, Чапаева.
С 17 до 19 часов 29 июня запрещено будет заезжать и парковаться на Привокзальной площади от Московской до Большой Казачьей.
Исключение сделано для спецтранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU