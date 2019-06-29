Видео ночного потопа на Радищева в Саратове
Под тротуаром прорвало водопровод
Авария водопровода на Радищева.
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На улице Радищева минувшей ночью прорвало подземный водопровод. Это произошло под тротуаром недалеко от перекрестка с проспектом Кирова и входом в сад Липки – в Самом центре города.
Очевидец заснял на видео потоки воды, которые потекли по Радищева из коммунальных подземных источников.
ООО КВС уже сообщило об отключении воды на близлежащих улицах в связи с ремонтными работами на этом участке. Планируют устранить прорывы к 20.00 сегодня, 29 июня.
Напомним, в центре Саратова сегодня пройдет фестиваль выпускников – «Роза ветров».
ИСТОЧНИК KP.RU