Видео ночного потопа на Радищева в Саратове

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-29T09:51:31+03:00

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На улице Радищева минувшей ночью прорвало подземный водопровод. Это произошло под тротуаром недалеко от перекрестка с проспектом Кирова и входом в сад Липки – в Самом центре города.

Очевидец заснял на видео потоки воды, которые потекли по Радищева из коммунальных подземных источников.

ООО КВС уже сообщило об отключении воды на близлежащих улицах в связи с ремонтными работами на этом участке. Планируют устранить прорывы к 20.00 сегодня, 29 июня.

Напомним, в центре Саратова сегодня пройдет фестиваль выпускников – «Роза ветров».

ИСТОЧНИК KP.RU