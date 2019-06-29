2019-06-29T09:33:23+03:00
Общество

В двух районах Саратова отключена вода

Причиной стали аварии на водопроводе [видео]
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Авария водопровода на Радищева.

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Как сообщили в ООО "КВС" очередные аварии на городском водопроводе стали причинами отключений на нескольких улицах.

Для ликвидации этих повреждений сегодня, 29 июня, изменены параметры холодного водоснабжения жителям нескольких улиц:

- квадрата улиц Радищева, Некрасова, Волжская, Первомайская;

- квадрата улиц Большая Садовая, Новоузенская, Степана Разина, 2-я Садовая.

Восстановить нормальное водоснабжение планируется ориентировочно до 20.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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