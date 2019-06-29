В двух районах Саратова отключена вода
Причиной стали аварии на водопроводе [видео]
Авария водопровода на Радищева.
Изменить размер текста:
Как сообщили в ООО "КВС" очередные аварии на городском водопроводе стали причинами отключений на нескольких улицах.
Для ликвидации этих повреждений сегодня, 29 июня, изменены параметры холодного водоснабжения жителям нескольких улиц:
- квадрата улиц Радищева, Некрасова, Волжская, Первомайская;
- квадрата улиц Большая Садовая, Новоузенская, Степана Разина, 2-я Садовая.
Восстановить нормальное водоснабжение планируется ориентировочно до 20.00
ИСТОЧНИК KP.RU