В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-27T10:26:00+03:00

Ему было 76 лет

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В Саратове сегодня, 27 июня, скончался художественный руководитель ТЮЗа имени Киселева Юрий Ошеров. Ему было 76 лет, он является Народным артистом России.

Его смерть «КП-Саратов» подтвердили в министерстве культуры Саратовской области.

Напомним, что 17 июня он упал в оркестровую яму. Спасатели достали мужчину с помощью спецоборудования и реанимировали.

После его госпитализировали в Областную клиническую больницу, где он находился без сознания и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU