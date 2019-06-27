В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров
Ему было 76 лет
Юрий Ошеров
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В Саратове сегодня, 27 июня, скончался художественный руководитель ТЮЗа имени Киселева Юрий Ошеров. Ему было 76 лет, он является Народным артистом России.
Его смерть «КП-Саратов» подтвердили в министерстве культуры Саратовской области.
Напомним, что 17 июня он упал в оркестровую яму. Спасатели достали мужчину с помощью спецоборудования и реанимировали.
После его госпитализировали в Областную клиническую больницу, где он находился без сознания и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU