Худрук саратовского ТЮЗа Юрий Ошеров находится без сознания

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-17T15:30:15+03:00

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Художественный руководитель Театра юного зрителя имени Киселева Юрий Ошеров находится без сознания.

Как сообщил «КП-Саратов» источник среди родственников артиста, сейчас Юрий Петрович подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, днем 17 июня Юрий Ошеров упал в оркестровую яму ТЮЗа во время репетиции на большой сцене. После этого на место происшествия были вызваны медики, однако своими силами вытащить 76-летнего народного артиста не удалось. На помощь прибыли областные спасатели, которые спустились в яму при помощи веревок и подняли Юрия Ошерова на поверхность.

Известно, что народный артист России получил ушиб легких. Он госпитализирован в областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU