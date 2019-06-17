2019-06-17T13:31:26+03:00
Происшествия

Худрук саратовского ТЮЗа Юрий Ошеров упал в оркестровую яму

Его госпитализировали в ОКБ
Екатерина Семенова
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Юрий ОшеровЮрий Ошеров
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Художественный руководитель Театра юного зрителя в Саратове Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пожилого артиста достали силами спасателей при помощи альпинистского снаряжения и реанимировали.

После этого Юрия Ошерова госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Напомним, худруку ТЮЗа 76 лет, он является Народным артистом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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