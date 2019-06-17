Худрук саратовского ТЮЗа Юрий Ошеров упал в оркестровую яму
Его госпитализировали в ОКБ
Юрий Ошеров
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Художественный руководитель Театра юного зрителя в Саратове Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пожилого артиста достали силами спасателей при помощи альпинистского снаряжения и реанимировали.
После этого Юрия Ошерова госпитализировали в Областную клиническую больницу.
Напомним, худруку ТЮЗа 76 лет, он является Народным артистом России.
ИСТОЧНИК KP.RU