В Энгельсе полыхает один из крупнейших рынков города
В Энгельсе горит рынок «Феникс». По словам очевидцев, ряды полыхают открытым огнем.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», десятки пожарных машин едут в Энгельс даже из Саратова.
В Энгельсе крупный пожарФото: Александр Уриевский
Сейчас там также находятся бригады «скорой помощи». Информация о площади пожара и количестве пострадавших пока неизвестна.
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ИСТОЧНИК KP.RU