2019-06-26T19:56:38+03:00
Происшествия

В Энгельсе полыхает один из крупнейших рынков города

Пожарные машины едут также и из Саратова
Ольга Симонова
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В Энгельсе горит рынок «Феникс»В Энгельсе горит рынок «Феникс»Фото: Александр Уриевский
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В Энгельсе горит рынок «Феникс». По словам очевидцев, ряды полыхают открытым огнем.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», десятки пожарных машин едут в Энгельс даже из Саратова.

В Энгельсе крупный пожар Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе крупный пожарФото: Александр Уриевский

Сейчас там также находятся бригады «скорой помощи». Информация о площади пожара и количестве пострадавших пока неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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