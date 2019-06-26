В Энгельсе полыхает один из крупнейших рынков города

СЕГОДНЯ 19:21 2019-06-26T19:56:38+03:00

Пожарные машины едут также и из Саратова

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе горит рынок «Феникс». По словам очевидцев, ряды полыхают открытым огнем.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», десятки пожарных машин едут в Энгельс даже из Саратова.

В Энгельсе крупный пожарФото: Александр Уриевский

Сейчас там также находятся бригады «скорой помощи». Информация о площади пожара и количестве пострадавших пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716866" frameborder="0"></iframe> На пожар в Энгельсе едут машины с Саратова.

Более 200 жителей Энгельса собирались отнести петицию губернатору, перекрыв мост через Волгу

Они жалуются, что их выживают с ярмарки

(подробнее)

Социального взрыва в Энгельсе после перекрытия дорог пока удалось избежать

Руководство города объяснило перекрытие дороги к центральным рынкам и ярмарке «ошибкой»

(подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716864" frameborder="0"></iframe> Пожар на рынке в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU