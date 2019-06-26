В Саратовской области на 30% возросло количество отправлений экспресс-почтой

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-26T16:58:18+03:00

С начала года жители Саратовской области отправили экспресс-почтой более 20 тысяч писем и посылок

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Не смотря на то, что до конца июня остается еще несколько дней, "Почта России" подвела некоторые результаты полугодия.

По итогам 6 месяцев 2019 года работники курьерской службы "Почты России" доставили жителям Саратовской области 23 тысячи отправлений. Это на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом местный филиал «Почты России» сообщил в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что наибольший объем EMS-почты отмечен в Саратове и Энгельсе, "их жители с начала года отправили ускоренной почтой около 18 тысяч писем и посылок", прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 25%. Активны жители Балаково, Балашова и Ртищево – "они отправили 7 тысяч почтовых отправлений".

Напомним, директор Саратовского филиала почты России Булат Ахметзянов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. Его заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями, заведено уголовное дело. В прокуратуре сообщили, что Ахметзянов поручал своему подчиненному сотруднику под угрозой увольнения выполнять работу, не обусловленную ее трудовым договором. А именно — заниматься воспитанием детей и оказывать различную помощь его семье в «домашних» делах.

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ИСТОЧНИК KP.RU