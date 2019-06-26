Обнаруженный в Саратове террорист был убит во время задержания
Террорист, планировавший теракт в Саратове, был убит во время задержания. Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
Сегодня, 26 июня, ФСБ распространила комментарий, где заявлено, что силовики нейтрализовали члена «Исламского государства» (организация запрещена в России). В одном из погребов гаражного кооператива он оборудовал лабораторию, сделал самодельное взрывное устройство и готовил теракт в людном месте Саратова.
В опубликованном видео показаны кадры из архива террориста, где видно его лицо. На оперативной съемке также заметны огнестрельное оружие, фрагменты и материалы для изготовления бомбы.
- В ходе задержания ему предложили сдаться. Он открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения ФСБ. Ответным огнем он был нейтрализован — получил ранение, несовместимое с жизнью, — уточнили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU