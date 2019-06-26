ФСБ опубликовала видео захвата террориста в Саратове

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-26T11:15:48+03:00

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Появилось оперативное видео нейтрализации боевика в Саратове.

На кадрах видно, как сотрудники спецподразделения ФСБ вскрыли гараж, заглянули в погреб. Судя по записи, задержанный отстреливался, об этом свидетельствуют вмятины на щите оперативника.

Кроме того, имеется видео из архива террориста.

Напомним, сегодня ФСБ распространила комментарий, где заявлено, что силовики нейтрализовали члена «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он сделал самодельное взрывное устройство и готовил теракт в людном месте Саратова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716731" frameborder="0"></iframe> Саратов ликвидация террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU