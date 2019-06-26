2019-06-26T11:15:48+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовала видео захвата террориста в Саратове

Мужчина готовил теракт в людном месте
Екатерина Семенова
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Кадр оперативного видеоКадр оперативного видео
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Появилось оперативное видео нейтрализации боевика в Саратове.

На кадрах видно, как сотрудники спецподразделения ФСБ вскрыли гараж, заглянули в погреб. Судя по записи, задержанный отстреливался, об этом свидетельствуют вмятины на щите оперативника.

Кроме того, имеется видео из архива террориста.

Напомним, сегодня ФСБ распространила комментарий, где заявлено, что силовики нейтрализовали члена «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он сделал самодельное взрывное устройство и готовил теракт в людном месте Саратова.

Саратов ликвидация террориста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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