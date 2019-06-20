2019-06-20T09:54:33+03:00
Общество

Саратовцы пригласили Путина переплыть Волгу

Предложение принять участие в ежегодном заплыве «Река здоровья» отправили из Саратова на «Прямую линию» президенту [видео]
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Поплывем вместе! - обращение саратовцев к Путину.

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В соцсетях 19 июня опубликовано видеообращение жителей Саратова к президенту Владимиру Путину. Оно также отправлено на «Прямую линию» с главой государства, которая начнется сегодня в 13:00 по местному времени.

Президента пригласили принять участие в традиционном заплыве через Волгу «Река здоровья».

- Каждый год мы проводим заплыв, чтобы популяризировать спорт и, в частности, плавание. Для того, чтобы привлекать туристов и в нашу область, и в целом на реку Волгу. Мы знаем, что вы регулярно тренируетесь в бассейне, поэтому хотим пригласить вас, Владимир Владимирович, принять участие в нашем заплыве, — говорится в обращении.

- Поплывем вместе! — закончили призывом к президенту саратовцы.

В комментариях многие поддержали инициативу приглашения, а некоторые заметили, что это лишь способ привлечь внимание к другим, более насущным для саратовцев вопросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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