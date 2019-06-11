2019-06-11T09:27:24+03:00
Общество

Пенсионерка из Саратова рассказала президенту РФ о плохой работе трамваев

Ее звонок прозвучал в сюжете программы «Время» по Первому каналу
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Пенсионерка из Саратова пожаловалась на плохую работу трамваев президенту РФ Владимиру Путину. Ее звонок показали в сюжете программы «Время» по Первому каналу.

- По два часа сидим, не можем добраться до дачи или домой. Мы старенькие, поехать никуда не можем, для нас дача такая отрада. А трамваи ходят такие же старенькие, как и мы, — заявила женщина.

Сюжет новостей был подготовлен к прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится в 12:00 (по московскому времени) 20 июня.

Кроме пенсионерки, свои вопросы президенту через Единый центр работы с обращениями задали множество граждан со всей России. Большинство тем касаются проблем с жильем — аварийное состояние, обманутые дольщики и другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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