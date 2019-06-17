После падения Юрия Ошерова в саратовских учреждениях культуры усилят безопасность

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-17T16:41:18+03:00

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В учреждениях культуры Саратовской области усилят контроль за техникой безопасности после ЧП в ТЮЗе имени Киселева.

- Сегодня в театре юного зрителя произошел несчастный случай, в результате которого пострадал художественный руководитель театра, наш Юрий Петрович Ошеров. Сейчас он находится в областной клинической больнице, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — сообщила министр культуры региона Татьяна Гаранина..

Она поблагодарила сотрудников «скорой помощи» и областной службы спасения за профессиональную работу на месте происшествия.

- Я благодарю всех, кто оказал сегодня помощь и поддержку Юрию Петровичу. Уверена, что силами врачей и с Божьей помощью наш замечательный легендарный художественный руководитель поправится и вернётся в театр, — заявила министр. — От всего театрального и творческого сообщества желаю скорейшего выздоровления Вам, Юрий Петрович!

Напомним, днем 17 июня Юрий Ошеров, художественный руководитель ТЮЗа упал в оркестровую яму. С травмой легких он был госпитализирован в Областную клиническую больницу.

По данному факту начата служебная проверка для выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU