Мэрия: Трамваи станут основным транспортом в Саратове

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-11T15:58:18+03:00

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В Саратове планируется модернизировать трамвайную сеть.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, замглавы по городскому хозяйству Максим Сиденко считает, что электротранспорт в целом, а трамваи в особенности — важнейший транспорт для города.

- Это удобный и необходимый для жителей способ передвижения. В первую очередь, речь идет о льготных категориях граждан, а также о работающем населении. Трамваи позволяют быстро преодолевать расстояния, избегая автомобильных заторов, — заявил Сиденко.

Он отметил популярность горэлектротранспорта, несмотря на трудности, которые испытывает МУПП «СГЭТ».

- Мы безусловно стараемся подстраховывать электротранспорт маршрутами-дублерами автобусов, но это не всегда выход из положения. В частности, у перевозчиков на автобусах малой вместимости нет опции льготного проезда для граждан, и часто это является решающим обстоятельством, из-за которого горожане предпочитают трамвай, — заявил Сиденко.

Напомним, во время одного из недавних визитов в Саратов председателя Госдумы Вячеслава Володина было заявлено, что в городе начнут строить линию скоростного трамвая. Уже выделены 70 млн рублей на проектные работы.

По мнению Максима Сиденко, запуск этого вида транспорта поможет решить массу проблем, а также повысить качество перевозок. Кроме того, будет модернизирована существующая сеть трамваев.

- Впереди много работы, и мы надеемся вместе с жителями с учетом их пожеланий создать более комфортную инфраструктуру, которая станет основным транспортом в городе, улучшив его экологию, — заявил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU