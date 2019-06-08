2019-06-08T13:30:06+03:00
Общество

Проект скоростного трамвая в Саратове начнется с маршрута №3

Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал информацию о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин может отказаться от поддержки проекта скоростного трамвая.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в паблике volodin.saratov был опубликован пост, в котором спикер ГД удивился планам мэрии за счет средств на проект скоростного трамвая ремонтировать уже существующую сеть.

- Председатель Государственный Думы верно отметил, что не должно идти речи о модернизации имеющейся в Саратове трамвайной сети, необходимо создать совершенно новый вид транспорта с новым рельсовым полотном, контактной сетью и схемой остановок. Мы хотим построить новую трамвайную сеть. Пилотным проектом на данный момент является трамвайным маршрут № 3, – сказал на это Михаил Исаев.

Он рассказал, что в рамках строительства скоростного трамвая планируется не только приобрести современные низкопольные вагоны, но и провести реконструкцию трамвайных путей: заменить щебеночное основание, дренажную систему, рельсо-шпальную решетку, элементы верхнего строения пути, контактную сеть и ее опоры, провести реконструкцию тяговых подстанций и питающих фидеров. Кроме того, появятся новые остановочные пункты.

По его словам, техзадание уже готово и в нем говорится именно о строительстве новых путей, а не ремонте действующих.

- Мы не раз подчеркивали значимость этого проекта, реализация которого стала возможна лишь благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина, – заявил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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