Саратов получил 70 млн рублей на скоростной трамвай
Разработку проекта начнут в ближайшее время
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Саратов получил 70 млн рублей на скоростной трамвай.
Ранее «КП-Саратов» сообщала, что глава города Михаил Исаев завяил о скором строительстве скоростного трамвая во время визита спикера Госдумы Вячеслав Володин во время визита в наш город.
На сегодняшнем совещании в мэрии был рассмотрен этот вопрос. Участие в обсуждении приняли руководитель Саратовгорэлектротранс Роберт Виньков и зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов. Было отмечено, что необходимо как можно скорее начать освоение средств.
ИСТОЧНИК KP.RU