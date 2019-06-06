СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-06T15:21:32+03:00

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Саратов получил 70 млн рублей на скоростной трамвай.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что глава города Михаил Исаев завяил о скором строительстве скоростного трамвая во время визита спикера Госдумы Вячеслав Володин во время визита в наш город.

На сегодняшнем совещании в мэрии был рассмотрен этот вопрос. Участие в обсуждении приняли руководитель Саратовгорэлектротранс Роберт Виньков и зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов. Было отмечено, что необходимо как можно скорее начать освоение средств.

ИСТОЧНИК KP.RU