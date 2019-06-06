2019-06-06T15:21:32+03:00
Общество

Саратов получил 70 млн рублей на скоростной трамвай

Разработку проекта начнут в ближайшее время
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратов получил 70 млн рублей на скоростной трамвай.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что глава города Михаил Исаев завяил о скором строительстве скоростного трамвая во время визита спикера Госдумы Вячеслав Володин во время визита в наш город.

На сегодняшнем совещании в мэрии был рассмотрен этот вопрос. Участие в обсуждении приняли руководитель Саратовгорэлектротранс Роберт Виньков и зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов. Было отмечено, что необходимо как можно скорее начать освоение средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Логичная логистика: Компания «ФосАгро» принимает участие в Петербургском экономическом форуме
В Саратове нашли сбившего на Шехурдина девушку водителя
Подписано соглашение о производстве белорусской сельхозтехники в Петровском районе
В Ершове спасатели вытащили двух щенков из водосточной трубы
В Саратовской области мужчина убил дядю табуретом
В Саратове должники по алиментам встретились со священником
Саратовцы смогут узнать о жизни в колонии
Министр экономического развития Саратовской области посетила Петербургский экономический форум
В Саратове при обрушении гаражей завалило мужчину
Х5 и «Открытие» договорились о сотрудничестве
Бомж из Воронежа убил пожилых супругов под Саратовом
Спикер Госдумы поручил изучить зарплаты саратовских бюджетников
АО «Управление отходами» получило престижную международную награду
В Саратове горели постройки в районе ВСО
В Саратове до вечера не будут ходить троллейбусы №2
Панков обсудил с пугачевцами госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий
Малую сцену саратовского ТЮЗа закроют на реконструкцию за 100 млн рублей
В Саратовскую область не пустили 24 тонны муки из Казахстана
В Вольске на скамью подсудимых попал директор фирмы по выращиванию зерна
В Балакове 77 штрафов ГИБДД могут лишить мужчину машин