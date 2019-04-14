Скоростной трамвай в Саратове должен появиться в 2020 году
В ближайшее время в Саратове начнут строить линию скоростного трамвая.
Об этом было заявлено во время рабочей поездки председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратовскую область.
Как было отмечено, до конца 2019 года должен быть разработан проект. А первая линия может появиться уже в 2020 году.
Кроме этого, в микрорайоне «Авиатор» в Саратове и поселке Приволжский Энгельсского района будут построены школы. Ранее местные жители обращались с соответствующими просьбами к Володину.
Также был рассмотрен вопрос со строящимся домом для переселенцев из бараков в поселке Елшанка. Как отметил Володин, он должен быть сдан уже в августе текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU