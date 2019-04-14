2019-04-14T11:04:34+03:00
Общество

Скоростной трамвай в Саратове должен появиться в 2020 году

Начинается разработка проектно-сметной документации
Екатерина Семенова
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В ближайшее время в Саратове начнут строить линию скоростного трамвая.

Об этом было заявлено во время рабочей поездки председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратовскую область.

Как было отмечено, до конца 2019 года должен быть разработан проект. А первая линия может появиться уже в 2020 году.

Кроме этого, в микрорайоне «Авиатор» в Саратове и поселке Приволжский Энгельсского района будут построены школы. Ранее местные жители обращались с соответствующими просьбами к Володину.

Также был рассмотрен вопрос со строящимся домом для переселенцев из бараков в поселке Елшанка. Как отметил Володин, он должен быть сдан уже в августе текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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