Скоростной трамвай в Саратове должен появиться в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-14T11:04:34+03:00

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В ближайшее время в Саратове начнут строить линию скоростного трамвая.

Об этом было заявлено во время рабочей поездки председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратовскую область.

Как было отмечено, до конца 2019 года должен быть разработан проект. А первая линия может появиться уже в 2020 году.

Кроме этого, в микрорайоне «Авиатор» в Саратове и поселке Приволжский Энгельсского района будут построены школы. Ранее местные жители обращались с соответствующими просьбами к Володину.

Также был рассмотрен вопрос со строящимся домом для переселенцев из бараков в поселке Елшанка. Как отметил Володин, он должен быть сдан уже в августе текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU